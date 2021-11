Après les Etats-Unis qui ont manifesté leurs inquiétudes face à la montée en puissance de la Chine en Afrique avec les projets d’investissement massifs, l’allié français a également critiqué les investissements chinois sur le continent africain. Dans un entretien avec Le Monde, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian a critiqué la politique chinoise en matière d’investissement et d’import-export. « La nouveauté en Afrique, c’est qu’il commence à y avoir une déception très claire à l’égard des Chinois. Les responsables africains se sont rendu compte qu’il s’agit d’un marché de dupes », a déclaré le ministre.

Pour ce dernier, même si les pays africains ont pu bénéficier de nombreuses infrastructures en un temps record avec la Chine, elles sont tout de même construites avec « l’argent des Africains », mais « à la fin, ils mettent leur pays sous tutelle en raison de l’endettement majeur qu’ils sont obligés de contracter pour financer ces infrastructures », a souligné le ministre qui a également critiqué la présence des Russes sur le continent.

Des propos qui ne sont pas conformes à la réalité

Réagissant jeudi aux propos du ministre français, le porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian, a fait part de la surprise de Pékin. « La Chine exprime sa stupéfaction quant aux propos du ministre français des Affaires étrangères, qui ne sont pas conformes à la réalité », a souligné le porte-parole. La France « devrait juger la coopération sino-africaine de manière objective et impartiale, prêter une oreille attentive à ce que disent les Africains et faire davantage de choses positives et concrètes pour l’Afrique », a souligné M. Lijian.

Les Africains sont les mieux placés pour juger cette coopération

D’après ce dernier, les Africains sont mieux placés pour juger de la coopération d’avec la Chine. « Les entreprises chinoises ont construit et modernisé plus de 10.000 kilomètres de chemins de fer et près de 100.000 kilomètres de routes en Afrique, créant ainsi plus de 4,5 millions d’emplois », a déclaré M. Zhao. « Les Africains sont les mieux placés pour juger cette coopération », a déclaré le porte-parole. A Abuja, le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken a également fait une référence implicite aux risques de la dépendance croissante de l’Afrique à l’égard des investissements chinois, en grande partie sous la forme d’une dette massive.