L’administration Trump n’avait pas d’intérêt particulier pour l’Afrique. L’ancien président l’avait clairement fait comprendre à de nombreuses reprises de par ses sorties hasardeuses sur le continent mais aussi par le fait qu’il n’a jamais eu comme projet de se rendre sur le continent ou d’y consacrer une partie de ses objectifs. Une attitude qui a laissé les coudées franches à d’autres pays comme la Chine mais aussi la Turquie.

Le régime du président Biden veut quant à lui tourner cette page et montrer l’engagement de son pays envers le continent. Son secrétaire d’état, Anthony Blinken effectue une tournée en Afrique subsaharienne et va visiter trois pays : le Kenya, le Nigéria et le Sénégal. Occasion de discuter de problèmes sérieux notamment la lutte contre le terrorisme, mais aussi la guerre en Éthiopie qui préoccupe particulièrement le Kenya, pays frontalier et tenter de doubler son rival chinois.

Selon le département d’état américain, il s’agira aussi de discuter des enjeux globaux tels que le changement climatique, la revitalisation des démocraties, mais aussi la production des vaccins anti-covid sur le continent africain.