1 million de dollars. C’est du moins le prix auquel pourrait être vendu l’un des premiers ordinateurs Apple1. Ce mardi 9 novembre, l’appareil a été mis aux enchères dans le Sud de la Californie. La valeur de cet ordinateur qui est parmi la première série conçue par l’entreprise fondée par Steve Wozniak et Steve Jobs est estimée à entre 400 000 et 600 000 dollars même s’il pourrait être acheté bien plus.

Un Apple1 était cédé à 666,66 dollars

Selon les informations rapportées sur ce type d’ordinateurs de la marque à la pomme, seulement 200 ont été conçus. Ils avaient dans le temps été tous confectionnés à la main. A l’époque, l’unité était cédée à 666,66 dollars. On retient que l’ordinateur qui est mis en vente actuellement est doté d’un boitier en bois exotique. Il s’agit du Kao qui est originaire des îles Hawaï.

Vendu depuis 1977

Il avait autrefois appartenu à un professeur du Chaffey College. Ce dernier l’a revendu à son tour à un de ses étudiants en 1977 qui l’a conservé jusqu’à ce jour. On retient également qu’il existe encore sur les 200 Apple1 conçus seulement 60 qui sont toujours en marche. Selon des confidences qui ont été faites par l’expert Corey Cohen au journal Los Angeles Times, cet Apple1 « est un peu Le Saint Graal pour les collectionneurs d’électronique et d’ordinateurs vintage ».