L’artiste américaine du groupe Brass Against, Sophia Urista qui a littéralement uriné sur le visage d’un fan sur scène lors d’un concert jeudi dernier, comme nous l’avons rapporté dans un précédent article, s’est excusée d’être allée « trop loin ». « J’ai toujours repoussé les limites en musique et sur scène. Cette nuit-là, j’ai poussé les limites trop loin », a admis la chanteuse basée à New York dans ses premiers commentaires sur son moment viral tout en insistant sur le fait qu’elle n’est « pas une artiste de choc ».

« J’aime ma famille, le groupe et les fans plus que tout et je sais que certains ont été blessés ou offensés par ce que j’ai fait », a-t-elle reconnu à propos de l’énorme réaction qui a suivi le spectacle de Daytona, en Floride. « Je m’excuse auprès d’eux et je veux qu’ils sachent que je ne voulais pas leur faire de mal », a-t-elle écrit, sans détailler ce qui l’a poussée à uriner sur le visage du jeune homme qui s’est couché sous elle sur le podium. « Je veux toujours mettre la musique en premier. Je suis reconnaissant pour tout votre amour et votre soutien continu », a-t-elle ajouté.

Urista s’était emportée

Bien avant elle, le groupe Brass Against, s’était déjà excusé après qu’elle ait commis l’acte. Le groupe a déclaré qu’Urista s’était « emportée » et que ce n’était pas quelque chose que leurs fans reverraient lors de leurs concerts. Le groupe a également déclaré que ce qui s’était passé était « profondément inattendu ». Alors que beaucoup de gens étaient très mécontents du coup d’urine, il y en avait d’autres qui étaient plus sympathiques en voyant le côté amusant de la scène.