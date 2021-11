Lors de la soirée d’ouverture de Rockville 2021 à Daytona en Floride, le jeudi 11 novembre, un événement jamais vu a retenu l’attention de l’univers tout entier. En effet, la chanteuse Sophia Urista a uriné sur le visage d’un fan. La chanteuse principale du groupe Brass Against, une ancienne candidate de The Voice, a baissé son pantalon et a uriné sur le visage d’un fan volontaire et très excité. Sophia Urista se serait plainte à plusieurs reprises pendant le concert de la difficulté à uriner et a ensuite demandé un volontaire. Un fan volontaire est venu et a eu droit à un geiser d’urine sur le visage.

Urista a baissé son pantalon et a continué à chanter pendant qu’elle s’accroupissait au-dessus de l’homme et commençait uriner sur son visage, le groupe jouant comme d’habitude alors que les gens dans la foule exprimaient leur choc devant ce dont ils étaient témoins, avec une personne entendue dire « oh mon dieu » alors que d’autres l’acclamaient. Personne apparemment n’était plus heureux que le volontaire, et personne ne semblait également plus surpris que les autres membres du groupe. La vidéo est évidemment devenue virale immédiatement. Les personnes présentes au concert et ceux qui regardaient l’événement en ligne ont qualifié le moment de « dégoûtant ».

»Ce n’est pas quelque chose que vous reverrez lors de nos concerts »

Le collectif basé à New York s’est depuis excusé pour la cascade et a déclaré qu’Urista s’était « emportée ». « Nous avons passé un bon moment hier soir à Welcome to Rockville », ont-ils déclaré dans un post sur Twitter. « Sophia s’est emportée. Ce n’est pas quelque chose que le reste d’entre nous attendait, et ce n’est pas quelque chose que vous reverrez lors de nos concerts. Merci de l’avoir apporté hier soir, Daytona » a indiqué le groupe.

rockville is really crazy 😭😭😭 pic.twitter.com/6ekkc0XahC — jayde 🅴 (@jaydetbh) November 12, 2021