L’actuel patron de la Maison-Blanche s’apprête à prendre certaines mesures en guise de sanctions contre le Mali et la Guinée suite aux putschs dans ces différents pays. Selon une correspondance de Joe Biden adressée au Congrès, ces pays cités seront bientôt exclus de la liste des bénéficiaires de l’Agoa. Il s’agit en effet d’une législation qui a pour but de favoriser la croissance et les opportunités africaines. Ainsi, les différents pays sélectionnés ne pourront plus envoyer sur le marché américain leurs produits.

Non-respect de l’Etat de droit

Il s’agit en effet du Mali et de la Guinée qui sont dirigés depuis quelques mois par des militaires. L’administration dirigée par le président démocrate reproche notamment à la Guinée le flou autour de l’État de droit et le pluralisme politique. En plus de ce point qui est également reproché aux nouvelles autorités maliennes, les Etats-Unis indiquent les nouveaux hommes forts de Bamako ne semblent pas se préoccuper des violations des droits de l’homme dans le pays.

L’Ethiopie également dans le viseur des USA

L’autre chose qui n’est pas du goût de Washington est le traitement réservé aux travailleurs reconnus sur le plan international. Les droits de ces derniers ne seraient pas respectés. Notons tout de même qu’en plus du Mali et de Guinée, l’administration Biden a également dans son viseur l’Ethiopie qui est secoué depuis quelques mois par la répression de la rébellion au Tigré.