L’ancien président américain Donald Trump ne sera pas le seul dirigeant à être sanctionné par le géant des réseaux sociaux Facebook. En effet, en pleine guerre dans la région du Tigré, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed vient de subir les foudres du réseau social. Le premier ministre venait de lancer un appel aux forces du pays pour en finir avec la rébellion.

«La publication du Premier ministre Abiy Ahmed, dimanche, a enfreint les politiques de la plateforme contre l’incitation et le soutien à la violence» a déclaré une porte-parole de la maison-mère de Facebook, le groupe Meta. Dans le post en question, le premier ministre appelait chaque éthiopien à se lever et se battre contre les forces rebelles. Un message qui enfreint les règles du réseau social selon les responsables.

D’autres messages publiés dans le passé

La sanction de Facebook intervient après de nombreux appels passés sur le réseau social par le premier ministre. Pour certains, ces appels sont dangereux et risquent de découper sur des événements plus graves. Il y a quelques jours, une lanceuse d’alerte avait même pointé la situation en Ethiopie comme exemple du laxisme des responsables de Facebook : «Ma crainte est que sans action, les comportements diviseurs et extrémistes que nous voyons aujourd’hui ne sont que le début» avait-elle ajouté. Plusieurs autres dirigeants ont déjà subi le même sort sur le réseau social. Le plus emblématique reste l’ancien président américain Donald Trump qui a finalement été banni de la plateforme, une première !