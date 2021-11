Depuis quelques années déjà, le Burkina Faso fait face à des attaques djihadistes récurrentes. Ce pays d’Afrique de l’Ouest a été frappé à plusieurs reprises par des attentats terroristes qui ont coûté la vie de plusieurs personnes. Le dimanche 14 novembre dernier, autour de 05 heures 30 minutes, des terroristes ont ciblé un détachement de Gendarmerie d’Inata, dans la Région du Sahel.

Le premier bilan des victimes était de 32 morts. Mais dans la journée d’hier les autorités ont mis à jour le bilan de victimes. Au total, ce serait pas moins de 53 personnes dont 49 gendarmes qui ont perdu la vie dans cette attaque terroriste. Selon nos sources, une enquête est diligentée pour faire la lumière sur cette attaque et sanctionner les personnes qui seraient épinglés. Au terme du conseil des ministres qui s’est tenu hier, le numéro un burkinabè Roch Marc Christian Kaboré s’est prononcé sur cette attaque qui a endeuillé les forces de l’ordre.

Au cours de son intervention Roch Marc Christian Kaboré a reconnu les dysfonctionnement dans l’armée du pays. « Nous ne devons plus entendre parler de problèmes alimentaires dans notre armée. Nous ne devons plus entendre parler de problèmes de primes dans cette armée. Nous devons mettre nos hommes dans toutes les conditions qui leur permettent d’affronter le terrorisme avec tout le courage dont ils ont besoin », a affirmé M Kaboré qui précise que ces disfonctionnements doivent être corrigés. « La situation afflige tout le monde, et les dysfonctionnements doivent être corrigés« , rassure le président burkinabè.