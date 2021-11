L’un des suspects arrêté dans le cadre de l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse est décédé alors qu’il était transféré dans un hôpital après sa détention provisoire. Il a souffert des symptômes du coronavirus, a déclaré sa femme mercredi. Agé de 52 ans, Gilbert Dragon, ancien commissaire de police, est décédé d’un arrêt cardiaque, a déclaré Marie Leslie Noël, ajoutant qu’elle avait passé deux semaines à essayer de le faire transférer dans un hôpital et qu’elle avait eu du mal à faire à temps un test Covid-19.

« J’ai finalement obtenu l’autorisation de l’amener à l’hôpital cet après-midi, et il est décédé alors qu’il était en route », a déclaré Noël. « Je me battais pour le faire sortir pendant deux semaines », a-t-elle ajouté. La police nationale haïtienne a déclaré dans un rapport en août que Dragon avait été en contact avec d’autres suspects la nuit de l’assassinat du président le 7 juillet et avait participé à des réunions pour le planifier.

« J’étais très impatiente pour le procès »

L’épouse de la victime a déclaré que son mari avait été injustement emprisonné et qu’il dormait chez eux la nuit du meurtre. Elle a déclaré que son époux était allé parler de son propre chef aux enquêteurs après avoir appris que la police le recherchait. « J’étais très impatiente pour le procès parce que je voulais voir la preuve qu’ils avaient », a-t-elle déclaré.

Une nouvelle arrestation

Près d’une quarantaine de personnes ont été arrêté en Haïti, dont un groupe d’anciens officiers militaires colombiens, dans le cadre de l’enquête sur le meurtre de Moise. Les autorités turques ont arrêté un autre suspect, Samir Handal, à Istanbul, a annoncé lundi le ministre haïtien des Affaires étrangères Claude Joseph.