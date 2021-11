Ce n’est pas un secret. Entre l’Iran et Israël les relations ne sont pas comme une ligne droite. Depuis toujours, Israël ne veut pas que l’Iran dispose de l’arme nucléaire. Le pays s’investit avec tous les moyens à sa disposition pour atteindre cet objectif qui lui tient à cœur. Hier jeudi 11 Novembre un général iranien a dit à quoi étaient destinées les menaces israéliennes et mis en garde Israël.

A en croire le général Amirali Hajizadeh, les menaces d’Israël «sont principalement destinées à la consommation interne». Pour celui qui est le responsable de la branche aérospatiale de l’armée iranienne, c’est l’Iran qui décidera de l’issue de la guerre si elle venait à être déclencher par l’Etat Israël. Une sérieuse mise en garde contre Israël qui va probablement réagir après ce commentaire.

«Les Israéliens peuvent déclencher (une attaque contre l’Iran) mais c’est nous qui déciderons de son issue» a affirmé le haut gradé iranien. Il va plus loin entre affirmant que les capacités de l’Iran font peur à leurs « ennemis ». «Aujourd’hui, nos ennemis disent que nous devrions négocier sur les missiles et nos drones qui sont devenus une épine dans leurs pieds. S’ils veulent limiter les capacités de missiles et de drones de l’Iran, ça montre notre force»