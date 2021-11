Depuis l’apparition du nouveau variant du coronavirus (omicron), une cryptomonnaie ayant le même nom fait parler d’elle. En effet, cette dernière a connu une forte augmentation. D’après le site CoinGecko, elle a augmenté de 137% en 24h et de plus de 1200% depuis le 19 novembre dernier. Cependant, la cryptomonnaie omicron n’a aucun lien avec le nouveau variant, puisqu’elle existait bien avant cette dernière.

La soudaine augmentation de sa valeur est liée au nouveau variant

Selon les explications du média CoinTelegraph, la cryptomonnaie Omicron est un projet de finance décentralisé, qui est fondé sur la blockchain de l’Ethereum. Plus précisément, elle est dérivée du projet Olympus, qui a pour objectif de jouer le rôle de réserve monétaire décentralisée. Même s’il semble ne pas être une arnaque, la date d’enregistrement de son site suscite des doutes. En effet, d’après les données du site Who Is, la plateforme d’Omicron a été enregistrée le 25 octobre 2021. Par contre, la soudaine augmentation de sa valeur est liée au nouveau variant, détecté le 23 novembre 2021 par l’organisation mondiale de la santé (OMS). Depuis que les informations sur le variant ont commencé à apparaître, la valeur de cryptomonnaie a aussi commencé à prendre de la valeur. Actuellement, la tendance est toujours à la hausse. Hier lundi 29 novembre 2021, la cryptomonnaie était le 5e token le plus acheté sur la plateforme SushiSwap.

L’inquiétude se situe cependant à ce niveau, puisqu’il est indiqué sur le site d’Omicron que : « la meilleure façon pour les acheteurs de faire du bénéfice est grâce à la hausse des réserves ». Ainsi, davantage il y aura de demandes et de token créés, plus la valeur augmentera. Cependant, cette augmentation rapide liée à l’actualité du coronavirus n’entraîne pas forcément une hausse sur le long terme, puisque les choses pourraient changer du jour au lendemain, en baissant de valeur