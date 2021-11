Le préfet du Littoral Alain Orounla a depuis peu déclaré une guerre sans merci à la prostitution à Cotonou. Avec ses équipes il descend sur le terrain pour arrêter des péripatéticiennes et fermer les maisons de tolérance. La première opération lui a permis d’arrêter une trentaine de belles de nuit et la seconde une cinquantaine. Dans une interview accordée à Frissons radio, Alain Orounla dénonce un phénomène qui est d’après lui, l’illustration de la violence faite aux femmes. Il pointe d’un doigt accusateur les entreprises de proxénétisme qui sont « le fait de criminels ». Ceux-ci s’arrangent pour « pousser les filles à offrir leurs corps comme une marchandise et en tirent des profits ».

Afficher une hostilité « vis à vis de ces péripatéticiennes »

L’ambition est de « décourager les réseaux de proxénétisme et ceci passe par l’hostilité à afficher vis-à-vis de ces (péripatéticiennes) » a-t-il clairement fait savoir. L’autorité préfectorale dit avoir déjà commencé par fermer les maisons dites de tolérance. Nous allons intensifier cette entreprise, promet-il; une entreprise « d’assainissement, de santé publique et de sécurité publique ». Quand on lui demande s’il y a des mesures d’accompagnement prévues pour ces belles de nuit, il botte en touche et prévient qu’il ne s’excusera pas pour avoir « arraché les mauvais herbes ». « Ce problème est un problème de la criminalité et de génocide, parce que la prostitution est exercée dans les conditions qui « facilitent la contamination de tous les béninois ».

Pour démanteler les réseaux de proxénétisme

Nous n’avons aucune appréciation sur le suivi médical ou non de ces prostitués, on ignore leur état sérologique, fait-il remarquer; toutes choses qui contribuent à la distribution du sida. « C’est un génocide ...avec une autre arme, le sexe, on tue en silence » , se persuade Alain Orounla, déterminé à livrer une guerre sans merci à la prostitution à Cotonou. Il pense que les arrestations des péripatéticiennes permettent déjà au parquet de les écouter. Ce dernier peut donc construire sa procédure et démanteler avec « nous les réseaux de proxénétisme qui sont contraire à la loi » , rappelle l’ancien ministre.