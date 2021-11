Le secrétaire général de la Présidence de la République Pascal Irénée Koupaki et le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin ont rencontré hier jeudi 18 novembre les leaders des congrégations religieuses. Au centre des discussions, la campagne intensive de vaccination contre la Covid-19 lancée par le gouvernement béninois récemment. Le Sg de la présidence et le ministre Hounkpatin, ont invité leurs vis-à-vis à sensibiliser leurs ouailles sur la vaccination afin que le plus grand nombre acceptent de se faire immuniser.

« Nous avons déjà préparé tous les éléments de langage«

Pascal Irénée Koupaki a dit aux leaders religieux qu’ils n’ont pas besoin d’un dictionnaire d’arguments. Le ministère de la santé mettra à leur disposition ce qu’il faut. « Nous avons déjà préparé tous les éléments de langage pour pouvoir vous aider à passer l’information » a déclaré Benjamin Hounkpatin. Le ministère de la santé a également recensé les questions que se posent habituellement les populations avec des réponses éventuelles.

Elles seront mises à la disposition des chefs religieux. Benjamin Hounkpatin avoue cependant que le gouvernement ne peut pas être exhaustif « parce que chaque jour qui passe les anti-vaccins entre griffes sont là pour inventer quelque chose de nouveau ».