Un grave accident de circulation impliquant une dizaine de véhicules est survenu dans la matinée de ce vendredi 19 novembre 2021 au niveau de l’échangeur de Godomey. L’accident se serait produit après qu’un chauffeur de bus ait perdu le contrôle de son véhicule.

La circulation sur l’axe Cotonou-Calavi a été perturbée ce vendredi 19 novembre 2021 du fait d’un grave accident de la circulation. Survenu à hauteur du passage supérieur de l’arrondissement de Godomey, cet accident a impliqué une dizaine de véhicules. D’après les témoins, les véhicules seraient entrés en collision lorsque le chauffeur d’un bus a perdu le contrôle de son véhicule. Dans sa course, le bus a percuté plusieurs voitures avant de s’immobiliser.

Aucune perte en vie humaine déplorée

Aucune perte en vie humaine n’a été déclarée. Mais la circulation sur cette route a été compliquée jusqu’à une certaine heure. Les usagers du tronçon ont, quant à eux, rencontré d’énormes difficultés avant de se rendre à leurs destinations respectives. La police républicaine s’est dépêchée sur les lieux pour le constat et pour faciliter la circulation sur la voie.

Il y a quelques semaines, précisément dans la nuit du 26 au 27 octobre dernier, un grave accident s’est aussi produit au niveau du même échangeur. Un véhicule poids lourd était sorti de son tronçon et s’était échoué sur la piste cyclable. Le chauffeur avait également perdu le contrôle du camion. Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée non plus.