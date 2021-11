La police républicaine a mis la main sur près de 2 tonnes de faux médicaments et leurs vendeurs, au marché Ouando à Porto-Novo. Une opération menée par les éléments du 5ème arrondissement de la ville capitale en collaboration avec une équipe de la direction départementale de la santé de l’Ouémé et de l’Agence béninoise de régulation pharmaceutique (Abrp).

Les vendeurs arrêtés seront présentés au procureur

« Nous avons travaillé pendant 4 heures d’horloge, sillonnant le marché, les magasins, nous avons globalement récupéré à peu près 2 tonnes de produits dans huit véhicules pick-up » a confié à Radio Bénin, le Directeur général de l’Agence Béninoise de régulation pharmaceutique Dr Yossounon Chabi. Les produits vont faire l’objet d’une analyse, « et on va essayer de les catégoriser » a poursuivi le Dg de l’Abrp. En ce qui concerne les vendeurs de ces faux médicaments, « ils seront présentés au procureur de la République et la procédure judiciaire va se poursuivre » a t-il assuré .

« La lutte continue »

Le Directeur départementale de la santé de l’Ouémé, n’a pas caché sa tristesse après avoir constaté que des gens se livrent toujours à cette activité illégale. « C’est vraiment un sentiment de tristesse pour moi, nous n’allons pas nous décourager, la lutte continue » a déclaré Simplice Tokpo. L’opération entamée va se poursuivre dans les autres localités du département de l’Ouémé.