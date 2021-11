La violence en milieu scolaire des apprenants sur leurs enseignants est en train de prendre une proportion alarmante. Un professeur d’Anglais a été roué de coups dans la matinée de ce mardi 16 novembre 2021 par un collégien au Ceg Hubert Maga de Parakou après que l’enseignant ait arraché le téléphone portable d’une autre collégienne en plein cours.

Selon Radio Bénin, le professeur d’Anglais aurait surpris une collégienne qui manipulait un téléphone portable en plein cours. Mais après avoir retiré ledit portable, un collégien s’est opposé et a réussi à prendre de force ce téléphone portable après avoir brutalisé l’enseignant. Chérif Saléman, professeur au Ceg Hubert Maga a déclaré que «cette classe avait Anglais de 17 heures à 19 heures. Le professeur a commencé son cours et il a remarqué qu’une fille au fond de la classe dans un coin, tantôt elle baisse la tête, tantôt elle regardait vers le tableau» signale-t-il.

Le professeur bastonné «a compris que la fille était certainement en train de regarder quelque chose dans son casier. Le portable a été saisi». Pour Chérif Saléman, le professeur d’Anglais «ne le gardera pas par devers lui mais le remettra au surveillant général. Un des élèves qui était venu le voir quelques minute auparavant l’a surpris par derrière et a arraché le sac. Les autres élèves de la classe ont aidé le professeur à ramasser ses effets, ses fiches, ses cahiers, ses livres». Il a affirmé qu’à leur «rencontre avec les autorités de l’établissement, le directeur a reconnu la gravité des faits et a promis sévir».

Des mesures disciplinaires en vue

La situation vécue par le professeur d’Anglais n’a pas laissé indifférent les autorités de l’établissement. Le Directeur du Ceg Hubert Maga de Parakou, Souléman Issiakou a dit que «c’est une situation qu’on ne saurait tolérer. Pire, elle (l’élève fille) se fait soutenir par un autre parent qui vient et menace le surveillant général, menace tout le monde et puis disparaît». Il a affirmé que «les mesures disciplinaires qui incombent seront prises très rapidement pour que cela ne se reproduise plus dans notre établissement» et qu’«il y aura donc au-delà des sanctions disciplinaires que nous allons prendre au niveau de l’établissement, la hiérarchie sera informée et également les forces de l’ordre». «Tout ce qu’il faut pour que cela ne se reproduise plus» a-t-il fait savoir.