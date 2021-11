Ces derniers mois les cryptomonnaies ont connu un boom. En effet, de plus en plus de personnes et même des entreprises ont investi dans les cryptomonnaies. Le Bitcoin est l’une des cryptomonnaies qui émerge et explose les compteurs. Depuis sa création, le bitcoin a connu de beaux jours avant de chuter brutalement pendant une période.

Mais depuis quelques temps encore, la cryptomonnaie a commencé à remonter la pente. En début d’année, Elon Musk avait boosté la cryptomonnaie après avoir modifié sa biographie sur le réseau social de l’oiseau bleu. Sur les réseaux sociaux, le puissant homme d’affaires se faisait défenseur des cryptomonnaies. En dehors du Bitcoins, il avait jeté son dévolu sur le Dogecoin, une monnaie virtuelle rivale du Bitcoin.

Il y a quelques mois, le milliardaire a annoncé la possibilité d’achat par Bitcoins des véhicules de sa marque Tesla. A ce jour, son entreprise Tesla a investi déjà plus d’un milliard dans la cryptomonnaie. Mais ce n’est pas l’entreprise qui a investi le plus dans cette cryptomonnaie. En effet, selon nos sources, ce serait l’entreprise MicroStrategy qui possède à ce jour plus de bitcoins que n’importe quelle autre entreprise. L’entreprise dont la capitalisation boursière est évaluée à plus de 7 milliards $ et qui est spécialisée dans l’édition de logiciels détient à ce jour pas moins de 114 042 BTC. Ce qui équivaut à un peu plus de 7 milliards de dollars alors que Tesla ne dispose que de 42 902 BTC.