Dans un communiqué en date du 16 novembre dernier, le Directeur général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) Dr Edoh Kossi Amenounve informe les intervenants du marché, que le trésor public béninois remboursera ses emprunts obligataires le 29 novembre 2021. Il s’agit d’un remboursement anticipé et intégral de ses emprunts dénommés -TPBJ 6,50% 2018-2025- et TPBJ 6,50% 2017-2027-. Le Bénin va également payer « les intérêts échus, conformément aux notes d’informations des différentes émissions (Remboursement au gré de l’émetteur) ».

62,60 milliards de Fcfa mobilisés au terme du premier emprunt

Au vu de la volonté du trésor public béninois de rembourser ses emprunts et de payer les intérêts échus le 29 novembre prochain, les titres TPBJ « seront suspendus de cotation à partir du jeudi 25 novembre 2021 ». La Première cotation de cet Emprunt obligataire de l’Etat Béninois dénommé « TPBJ 6,50% 2018 – 2025 » s’est déroulée à Cotonou, le jeudi 25 octobre 2018. 405 titres ont été échangés à 100% de leur valeur nominale au cours de cette première journée. L’emprunt a permis de mobiliser 62,60 milliards de FCFA.

Institution financière spécialisée de l’Uemoa

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est une institution financière spécialisée de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa). Elle est en place depuis 1996 et dispose d’antennes nationales de bourse dans chaque pays de l’espace UEMOA. Ces antennes sont reliées au siège à Abidjan par un relais satellitaire qui assure l’acheminement des ordres, des informations à tous les investisseurs de la Bourse de façon équitable. La BRVM a pour mission d’organiser la bourse, d’assurer la cotation et la négociation des titres, d’assurer la diffusion des cours des actions et de l’information , de promouvoir et de développer le marché.