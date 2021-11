Le constructeur automobile d’origine japonaise, Toyota a publié de nouveaux détails sur son prochain SUV électrique compact, le bZ4X, qui comprend un toit solaire en option et une direction joug semblable à celui présenté dans la dernière version de la tesla Model S. Le joug de direction, que Toyota décrit comme ayant une « forme d’aile », utilise un système de direction par fil, où il n’y a aucune connexion mécanique entre le volant et les pneus. Le joug n’a besoin que de tourner jusqu’à 150 degrés d’un côté à l’autre et le conducteur n’a jamais besoin de retirer ses mains.

Applis LNT : Android - Iphone

En ce qui concerne le panneau solaire, il peut générer jusqu’à 1.800 kilomètres par an alors que le monde est en train de s’engager dans l’objectif zéro carbone avec le réchauffement qui est actuellement au cœur des débats à la COP26. Le bZ4X va se décliner en deux modèles, à transmission avant et transmission intégrale. Le premier modèle à une puissance de 150 kW (0 à 100 km/h en 8,4 secondes), avec une autonomie WLTC d’environ 500 kilomètres.

Une charge de 80% en 30 minutes

Le second modèle embarque deux moteurs de 80 kW, avec une accélération de 0 à 100 en 7,7 secondes. Toyota estime l’autonomie à 460 kilomètres. Dans les deux cas, la batterie est intégrée dans le châssis, une astuce qui permet au constructeur d’abaisser le centre de gravité du véhicule et d’améliorer la rigidité du châssis. Le modèle à deux moteurs peut entraîner les quatre roues. Celui à moteur unique sera à traction avant. Les deux versions utiliseront le même bloc-batterie. Les estimations de charge ne sont pas entièrement disponibles, mais Toyota affirme que le bZ4X peut atteindre une charge de 80% en 30 minutes en utilisant la charge rapide CC.

Un chauffage radiant au niveau des pieds

La puissance de charge maximale est de 6,6 kilowatts en courant alternatif et de 150 kW en courant continu. Le bZ4X n’a ​​pas l’air très différent de la version concept dévoilée plus tôt cette année, c’est-à-dire qu’il n’a pas l’air particulièrement inhabituel. Le SUV à deux rangées se situe quelque part entre le RAV4 et le Venza, avec des angles vifs et un style arrière plus semblable à celui de Venza. L’intérieur du bZ4X semble assez conventionnel, avec un grand écran multimédia vertical et un tableau de bord entièrement numérique. Pour plus de confort, la bZ4X sera dotée d’une autre caractéristique inédite chez Toyota : le chauffage radiant au niveau des pieds pour les occupants avant. Un toit panoramique disponible devrait également augmenter la sensation d’espace de l’intérieur.

Toyota a dévoilé pour la première fois le bZ4X plus tôt cette année au Salon de l’auto de Shanghai, ainsi qu’une stratégie de véhicule électrique qui, selon la société, entraînera la sortie de 15 nouveaux véhicules électriques à batterie d’ici 2025. Le véhicule qui a été développé avec Subaru devrait être mis en vente dans le monde au milieu de 2022.