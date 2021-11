A moins de 47 jours du match d’ouverture Cameroun # Burkina Faso de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) Cameroun 2022, la Confédération africaine de football (Caf) a rendu public ce mardi 23 novembre 2021, le ballon officiel de la prochaine Can. Ce ballon officiel a pour nom « Toghu ». Il est très coloré inspiré de la tradition camerounaise.

Du 09 janvier au 06 février 2022, le Cameroun accueillera la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) de football. C’est dans cette optique que la Confédération africaine de football (Caf) a dévoilé le nouveau ballon de match officiel baptisé ‘’Toghu’’ en référence à la tenue traditionnelle. Il sera utilisé par les 24 équipes au cours des 52 rencontres qui seront jouées lors de la compétition.

Bref aperçu sur le Toghu

Le ’’Toghu’’ est un costume traditionnel multicolore et finement tissé. C’est une tenue portée à l’origine par les dignitaires du royaume du Nord-Ouest du Cameroun et aujourd’hui adoptée comme tenue pour les occasions officielles et spéciales. Il faut signaler que 24 pays sont qualifiés pour la Can qui aura lieu au Cameroun l’année prochaine. Il s’agit de l’Algérie, de la Sierra Leone, du Burkina Faso, du Cameroun (pays organiseur), du Cap-Vert, les Comores, de la Côte d’Ivoire, de l’Egypte, de l’Ethiopie, du Gabon, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée Equatoriale, de la Guinée, de la Guinée Bissau, du Malawi, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Nigéria, du Sénégal, du Soudan, de la Tunisie et du Zimbabwe.