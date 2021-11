Le béninois Hervé Dassoundo est le nouveau « Head of Marketing » de la Confédération africaine de football (Caf). Le Head of Marketing n’est que le correspondant de Directeur marketing en français. L’homme cumule près d’une quinzaine d’expérience dans le « marketing, la communication et tous les challenges liés à l’innovation, à la gestion du risque et au Management global ». C’est du moins ce qu’on lire sur sa page LinkedIn.

« Relifter l’image du football africain »

Il a dirigé pendant plusieurs années l’Agence Nationale des Evènements Culturels, Sportifs et des manifestations officielles (ANECSMO). Ce n’est qu’en septembre dernier qu’il a été remplacé par l’ancien directeur général du Centre National Hospitalier et Universitaire (CNHU) Alexandre Koffi Sossou. A ce moment-là, on ignorait encore que le béninois était sollicité du côté de la Confédération africaine du football (Caf).

Il aura pour mission de « relifter l’image du football africain mais aussi celle de la plus grande instance qui le représente sur le continent ». C’est en tout cas, ce qu’il écrit sur sa page LinkedIn. On espère que le nouveau Directeur Marketing de la Caf hissera le haut le drapeau du Bénin dans cette instance faîtière du football africain par son travail et son professionnalisme. Son pays sera ainsi honoré.