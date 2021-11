Trois établissements scolaires ont été attaqués mercredi par des hommes armés dans le Sud-ouest du Cameroun, une région majoritairement anglophone. Les agressions non encore revendiquées ont fait plusieurs blessés. Trois élèves et une enseignante ont aussi perdu la vie dans ce drame.

Des hommes armés se sont attaqués mercredi à des établissements scolaires dans la ville à majorité anglophone d’Ekondo Titi au Sud-Ouest du Cameroun. Trois écoles situées dans le département de Ndian ont été prises pour cibles par les attaquants qui ont fait usage d’engins explosifs. De nombreux blessés ont été enregistrés. Dans le lycée bilingue d’Ekondo Titi, l’agression meurtrière a fait 4 morts. Il s’agit de trois élèves âgés respectivement de 12, 16 et 17 ans et d’une enseignante.

Les individus responsables du drame n’ont pas encore pu être identifiés. D’après les informations, l’attaque n’a pas non plus été revendiquée. Pour l’instant, le gouvernement ne s’est pas encore prononcé par rapport à cet événement survenu dans la ville côtière.

Les écoles de plus en plus ciblées

Cette attaque meurtrière perpétrée par des hommes armés n’est pas la première qui a ciblé des établissements scolaires. Depuis 2016 où la crise anglophone a débuté au Cameroun, les écoles sont de plus en plus attaquées par les hommes armés. Il y a un an, précisément le 24 octobre 2020, une école avait subi le même sort à Kumba dans le Sud-Ouest. Sept enfants avaient été tués et 13 autres blessés. Le tribunal militaire de Buea avait jugé douze personnes dont le promoteur d’une école, son directeur et une demi-dizaine d’enseignants. Quatre des inculpés avaient été condamnés à mort, quatre autres à cinq mois de prison et les quatre derniers ont été relaxés.