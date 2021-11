Les chercheurs de la Cleveland Clinic et leur partenaire Anixa Biosciences sont sur le point de lancer l’essai de phase I pour ce qui pourrait être le tout premier vaccin pour prévenir le cancer du sein « triple négatif », la forme la plus grave de la maladie. L’étude évaluera la dose maximale qui peut être tolérée pour le vaccin chez les patientes diagnostiquées avec un cancer du sein triple négatif à un stade précoce et optimisera la réponse immunitaire de l’organisme.

Le cancer du sein triple négatif ne survient que dans environ 10 à 15 % des cas de cancer du sein. Cependant, il a un taux de mortalité et un taux de récidive élevés. Le vaccin est conçu pour cibler l’α-lactalbumine, une protéine de lactation spécifique au sein qui reste élevée chez les patientes atteintes de la maladie, mais qui devrait déjà disparaître à mesure que les tissus vieillissent. En activant le système immunitaire contre ce type de protéine, les scientifiques pensent qu’il est possible d’empêcher la formation de tumeurs qui l’expriment.

L’essai de phase I, soutenu par un financement du département américain de la Défense, étudiera 18 à 24 patientes qui ont subi un traitement pour un cancer du sein triple négatif à un stade précoce au cours des dernières années et qui sont diagnostiquées sans tumeur mais avec un risque élevé pour récidive. Les participants recevront trois doses de vaccin espacées de deux semaines. La Cleveland Clinic espère terminer l’étude d’ici septembre 2022.

Une autre étude sur le même vaccin

Outre cet essai, les chercheurs prévoient une autre étude sur le même vaccin, impliquant des participantes en bonne santé et sans cancer du sein mais à risque de développer la maladie et ayant subi une mastectomie volontaire pour réduire leur risque. Ces participants portent généralement des mutations génétiques dans BRCA1 ou BRCA2, ce qui les prédispose au cancer du sein triple négatif ou à tout autre type de cancer du sein.