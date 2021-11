C’est une information qui ne va pas manquer de faire réagir les dirigeants de la fédération internationale de football association (FIFA). En effet, Kevin Chalker, un ancien agent de la CIA a espionné de hauts dirigeants de la FIFA, pour le compte du Qatar, où la coupe du monde aura lieu en 2022.

Il embauchait de faux photojournalistes

Selon une enquête de l’agence de presse internationale basée aux Etats-Unis, Associated Press, le mis en cause qui a son bureau à Doha, avait pour rôle d’espionner les rivaux du Qatar, à l’élection du pays où la Coupe du monde aura lieu. Il espionnait aussi les principaux responsables de la FIFA, qui avaient porté leur choix sur un pays en 2010. Par ailleurs, Kevin Chalker avait pour rôle d’embaucher des personnes qui se font passer pour des photojournalistes, dans le but de surveiller la candidature d’un pays rival. Toujours selon l’Associated Press, l’ex-agent de la CIA embauchait une personne qui se fait passer pour une femme séduisante, afin de se rapprocher d’une cible précise. Avant le vote de 2010, les employés de Kevin Chalker ont aussi recherché les listes d’appels téléphoniques d’au moins un haut responsable de la FIFA.

La FIFA n’a pas fait de commentaires

Suite à ces informations, Kevin Chalker a fait savoir que ses entreprises et lui ne « s’engageraient jamais dans une surveillance illégale ». Aussi, il a indiqué que tous les documents utilisés par l’Associated Press pour réaliser son enquête sont faux. Notons que ces documents sont issus d’entretiens passés avec d’anciens associés de Kevin Chalker, mais aussi des courriels, des contrats et factures. Suite à ces révélations, la FIFA n’a pas fait de commentaires. Pour rappel, la Coupe du monde qui aura lieu en 2022 au Qatar, est le plus important tournoi sportif de la planète.