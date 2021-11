La pandémie du nouveau coronavirus sévit dans le monde depuis presque deux ans maintenant. Le nombre de cas positifs et de décès suite à une infection augmente au fil du temps malgré toutes les mesures prises par les Etats pour tenter de renverser la vapeur. Aux USA, la pandémie a démarré sous l’administration Trump. Mais entre temps une nouvelle administration a pris service après les dernières élections dans le pays.

Bien qu’il ait quitté la présidence américaine, l’ancien président Donald Trump continue toujours de faire parler de lui. Et n’hésites pas à commenter les actions de son successeur. Hier vendredi, le magnat de l’immobilier devenue 45è président américain a de nouveau donné de la voix. Il a profité de l’occasion, qui lui était offerte pour critiquer la gestion de la pandémie par son successeur, le démocrate Joe Biden qui a été par le passé vice-Président des Etats-Unis d’Amérique sous Barack Obama.

L’ancien Président Trump a dit être « fier » au moment où il prenait sa dose de vaccin et de sa gestion de la pandémie pendant ces derniers mois à la présidence mais relève que son successeur a « totalement échoué ». « Je voulais qu’il(Biden ndlr) réussisse. Il a totalement échoué. C’est un désastre ce qui s’est passé« , lâche sans ambages l’ancien président. Trump poursuit ses critiques en affirmant que « malgré tous les vaccins et les thérapeutiques » plus d’Américains sont morts du virus sous la surveillance de Biden comparé à son époque.