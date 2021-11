Alors que les Etats-Unis ont autorisé en début de mois, le vaccin anti-Covid Pfizer chez tous les enfants âgés de 5 à 11 ans, l’Académie française de médecine a estimé par ailleurs que tous les enfants ne devraient pas recevoir le vaccin, mais certains. Dans un communiqué publié lundi sur son site, « l’Académie nationale de médecine recommande d’élargir l’immunisation contre la Covid-19 par le vaccin (de Pfizer/BioNTech) aux enfants à risque de formes graves en raison de comorbidités, quel que soit leur âge, ainsi qu’aux autres enfants vivant dans leur environnement familial et scolaire ».

Cette recommandation de l’académie intervient alors que seuls les enfants âgés de plus 12 ans sont autorisés pour le moment à se faire vacciner contre le Covid-19. L’Académie dont l’avis est consultatif « recommande aussi de vacciner les enfants vivant dans l’entourage d’adultes vulnérables, en particulier les immunodéprimés et les personnes atteintes de maladies chroniques​ ». Cette recommandation est faite en raison de l’utilité personnelle du vaccin chez les enfants. En effet, d’après les scientifiques, les formes graves du Covid-19 et les décès sont très rares chez les enfants, ce qui pose la question de l’opportunité du vaccin à leur niveau.

Des effets secondaires

Au contraire, les vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna peuvent provoquer des effets secondaires dont l’inflammation cardiaque, et d’autres effets, qui sont à peser dans la balance avec le bénéfice du vaccin chez les tout-petits. Pour le moment, la question est sur la table des autorités sanitaires, qui pensent avoir reçu des signaux positifs après des essais sur des centaines d’enfants, qui n’ont pas développé des effets graves.