Depuis presque deux ans maintenant, le nouveau coronavirus frappe notre planète. Après l’apparition des premiers cas de la maladie en Chine, la maladie s’est exportée très rapidement hors des frontières grâce aux déplacements des voyageurs. La découverte de nouveaux variants du Covid-19 n’a pas vraiment arrangé les choses. Chaque jour, le nombre de cas positif ne cesse de grimper.

Plusieurs personnalités dans le monde ont perdu la vie après avoir contracté le coronavirus. Face à l’urgence de la situation, plusieurs laboratoires ont mis au point des vaccins pour freiner la propagation. La Russie a été le premier pays à produire un vaccin vanté par l’homme fort du Kremlin. Puis les campagnes de vaccination de masse ont démarré dans la plupart des pays.

La semaine dernière, un député français a fustigé la politique des laboratoires pharmaceutiques qui font de gros chiffres en terme de bénéfices. Il est allé jusqu'à accuser Pfizer de crimes contre l'humanité.

.@Fabien_Roussel : « Pfizer va faire 36 milliards de dollars de bénéfices sur des vaccins qu’ils vendent trois ou quatre fois leur prix. Ces gars-là, ils devraient être au tribunal pour crime contre l’humanité un jour. » #le79Inter pic.twitter.com/kg4CsyitUs — France Inter (@franceinter) November 8, 2021

Plus de 1.000 dollars par seconde qui passe. Voilà le montant des profits mirifiques engrangés par les laboratoires Pfizer, Moderna et BioNTech grâce aux vaccins qu’ils ont développés pour lutter contre le Covid-19. Cela représente un profit combiné de pas moins de 65.000 dollars par minute. Ces chiffres viennent tout droit d’une étude réalisée par la People’s Vaccine Alliance, un organisme qui promeut une meilleure répartition des vaccins à travers la planète. Les trois groupes pharmaceutiques sont parvenus à récolter autant d’argent en vendant la très grande majorité de leurs injections aux pays riches, et ce, aux dépens de nations moins développées. Selon l’association, celles-ci restent d’ailleurs très faiblement vaccinées.