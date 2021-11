Le nouveau coronavirus fait des ravages dans le monde puis presque deux ans déjà. Après la détection des premiers cas en Chine, plusieurs millions de personnes dans le monde ont perdu la vie. Devant l’urgence de la situation, des laboratoires un peu partout dans le monde ont mis au point des vaccins.

Après les tests, des campagnes de vaccination de masse ont démarré dans la plupart des pays sur notre planète dans le but de freiner la propagation du virus. Les Etats multiplient les campagnes de sensibilisation pour pousser leurs citoyens à aller se faire vacciner. D’un autre côté, les recherches se poursuivent pour produire des vaccins ou des traitements plus efficaces. En Russie, les recherches concernant la production de vaccin contre le coronavirus ne sont pas arrêtées. En effet, le pays de Poutine a mis au point un vaccin qui est administré par voie nasale.

Ce jour mercredi 24 Novembre 2021, le Président Vladimir Poutine a annoncé avoir pris une dose du nouveau vaccin russe qui s’administre par voie nasale seulement quelques jours après avoir reçu une 3è dose de vaccin, une dose de rappel Spoutnik Light. «Exactement six mois après la vaccination, mes niveaux d’anticorps ont baissé et les spécialistes m’ont recommandé une revaccination que j’ai faite il y a plusieurs jours. D’abord je me suis fait vacciner et le lendemain, après une consultation avec Denis Iouriévitch [Logounov, directeur adjoint de l’institut de recherche russe Gamaleïa][qui] a fait la deuxième partie de la procédure, je parle de ce médicament en forme de poudre à prendre par voie nasale.», aurait affirmé le président Poutine. Selon des sources généralement bien introduites, le nouveau vaccin est sous la forme d’une poudre qui est introduite dans le nez sans faire usage d’une aiguille.