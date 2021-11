Depuis son apparition dans le monde fin 2019, le nouveau coronavirus (covid-19) a fait des millions de victimes. Pour faire face à la pandémie, les dirigeants à travers le monde ont pris des mesures dont le respect de gestes barrières et la vaccination. Cependant, en dépit de ces dispositions, la maladie continue de se propager au point de susciter l’inquiétude dans certains pays d’Europe.

Une dégradation de la situation sanitaire

Le vendredi 12 novembre 2021, l’agence européenne chargée des maladies a fait part de la dégradation de la situation sanitaire due au coronavirus dans l’Union européenne. Dans sa dernière évaluation des risques, le centre européen de contrôle des maladies a fait savoir que : « la situation épidémiologique dans l’UE est actuellement caractérisée par une hausse rapide et importante des cas et un taux de mortalité faible mais en lente hausse ». Par ailleurs, il a attiré l’attention sur le fait que « les cas, les hospitalisations et le nombre de morts devraient tous augmenter au cours des deux prochaines semaines ». L’agence européenne continue en relevant une dizaine de pays classée dans la catégorie « préoccupation la plus élevée ».

Ceux-ci sont : la Slovénie, la Hongrie, la Grèce, l’Estonie, la République Tchèque, la Croatie, la Bulgarie, les Pays-Bas, la Pologne et la Belgique. Ces pays sont suivis par dix autres, mais dans la catégorie « inquiétante ». Ils sont: la Slovaquie, la Roumanie, le Luxembourg, la Lituanie, la Lettonie, l’Irlande, la Finlande, le Danemark, l’Autriche et L’Allemagne.