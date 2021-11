Après l’apparition des premiers cas du Covid-19 il y a presque deux ans, nos habitudes ont radicalement changé. Pour se protéger contre la maladie qui a fait plusieurs millions de morts dans le monde depuis la découverte des cas dans une zone de la Chine, des mesures ont été prises par les Etats et des recommandations ont été formulées.

Mais c’était sans compter sur l’apparition de nouveaux variants, plus contagieux et plus dangereux. Le nombre de cas positifs ont fortement progressé avec le temps. Devant l’urgence de la situation, des vaccins ont été conçus et des campagnes de vaccination ont démarré un peu partout sur le globe. Cela n’empêche pas la progression du virus qui continue d’endeuiller des familles chaque jour qui passe. Plus de 5 millions de personnes ont perdu la vie depuis le début de la pandémie et plus de 259 millions de tests se sont révélés être positifs. Ces derniers semaines, on constate un flambée des cas sur plusieurs continents. L’Europe n’est pas épargnée.

Mais qu’est ce qui peut expliquer la flambée des cas de Covid-19 en Europe ces derniers mois? C’est à cette question que l’OMS a répondu au cours d’un briefing hier Mercredi 24 Novembre. Selon l’OMS, l’augmentation de la mixité sociale et la suppression de certaines mesures sanitaires préconisées au départ sont entre autres les raisons principales qui expliquent la flambée des cas. Pour Maria Van Kerkhove, directrice de l’équipe technique Covid-19 à l’OMS, « l’une des raisons pour lesquelles nous constatons une hausse de la propagation du virus est l’augmentation de la mixité sociale avec des taux de vaccination insuffisants, des souches plus contagieuses et l’annulation de mesures simples comme le port d’un masque et l’aération des locaux« . La responsable de l’organisation onusienne a par ailleurs jugé impératif de préserver les mesures évoquées plus haut pour le reste de l’année.