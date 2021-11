L’homme d’affaires burkinabé Salif Ouédraogo a été interpellé le lundi 22 novembre 2021 à l’aéroport international «Cardinal Bernardin Gantin» de Cotonou et a été placé sous mandat de dépôt ce lundi 29 novembre 2021 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) après son audition devant la haute juridiction.

Arrêté le lundi 22 novembre 2021 à l’aéroport international de Cotonou et gardé à vue pendant quelques jours à la Brigade économique et financière (BEF) dans une affaire d’escroquerie, l’homme d’affaires burkinabé Salif Ouédraogo a été placé sous mandat de dépôt ce lundi 29 novembre 2021 après sa présentation au Procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). D’après Frissons radio, il est poursuivi pour «Abus de confiance et blanchiment de capitaux».

De quoi s’agit-il ? Une affaire de commande d’intrants agricoles dont le montant s’élève à plus de trois milliards francs cfa qui a conduit Salif Ouédraogo derrière les barreaux. C’est l’une de ses compatriotes qui a porté plainte contre lui pour n’avoir pas honoré ses engagements dans le cadre d’un contrat liant sa société à celle de la plaignante. C’est donc pour rentrer dans ses droits que cette plaignante a décidé de saisir la justice béninoise pour avoir gain de cause. Il faut signaler que Salif Ouédraogo est une personne qui vit au Bénin depuis des années et est très connu dans la sous-région. De plus, il n’a répondu à aucune convocation de la police. C’est donc à l’aéroport international «Cardinal Bernardin Gantin» de Cotonou qu’il a été interpellé par les forces de l’ordre.