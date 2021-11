La crise des migrants constitue de faire la une des journaux en France. L’afflux des migrants vers l’Europe a récemment fait 27 morts, après le naufrage d’une embarcation à Calais. Invité à réagir sur la situation, dans une interview accordée au média français TV5Monde, Franck Dhersin, vice-président de la région des Hauts-de-France a déclaré qu’il s’agit d’un business lucratif pour des groupes de personnes.

Il a eu plusieurs entretiens avec notamment des migrants

« Ça fonctionne exactement comme les mafias de la drogue et les grands chefs de la mafia sont à Londres. C’est là qu’arrive l’argent et c’est à Londres qu’ils blanchissent l’argent à la city où ils achètent des pizzérias, des hôtels restaurants, des immeubles, des appartements où à partir de Londres ils envoient l’argent dans leurs pays » a déclaré Franck Dhersin. Il a par la suite fait savoir qu’il tient ces informations de multiples entretiens avec des migrants, des passeurs et d’officiers de la police britannique ou de la border-port. D’après lui, ces derniers reconnaissent que l’argent est blanchi à Londres et « le gouvernement anglais ne veut pas aujourd’hui faire de poursuites fiscales sur ces passes-passes sur les chefs de la mafia qui investissent des centaines de millions d’euros chaque année parce que c’est ça que ça rapporte ».

Franck Dhersin n’a pas manqué de comparer ces mafias à des « négriers des temps modernes qui aujourd’hui gagnent des centaines de millions d’euros qu’ils investissent à leurs profits et ils ne reversent aux passeurs que de petites sommes ». Par ailleurs, le vice-président de la région des Hauts-de-France a désigné comme responsables premiers de la crise migratoire, les dictateurs des pays du Moyen-Orient et d’Afrique qui d’après lui « tuent leurs populations et les font fuir ».