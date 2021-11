La justice portugaise a mis la main sur un réseau de trafic de drogue, d’or et des diamants qui est entretenu par des militaires en Centrafrique. L’information a en effet fait la Une des différents médias qui précisent qu’il s’agit de commandos de l’Organisation de Nations Unies en mission dans le pays. Le réseau a été démantelé grâce à une vaste opération baptisée Myriade. Plusieurs centaines d’inspecteurs ont été déployés dans les villes portugaises pour mener les perquisitions.

10 personnes interpellées

On retient qu’au total, 10 personnes ont été interpellées. L’opération se serait concentrée dans la caserne des commandos à Carregueira, dans l’agglomération de Lisbonne. A en croire la description qui a été faite de ce processus, les militaires allaient acheter des diamants de contrebande qu’ils transportaient dans des effets personnels à bord d’avions appartenant aux forces armées portugaises.

Les ressources blanchies en cryptomonnaies

Les pierres sont par la suite vendues en Belgique et plus précisément à Anvers. Les ressources issues de ce trafic sont par la suite blanchies dans des investissements cryptomonnaies, principalement le bitcoin. Selon d’autres précisions qui ont été apportées sur ce dossier, le trafic avait été constaté depuis plusieurs années et faisait objet d’une enquête.

Des casques bleus accusés d’agressions sexuelles

« Ma compréhension est que les autorités judiciaires compétentes, lorsqu’elles estiment devoir prendre des mesures, le font. Au Portugal, le principe de la séparation des pouvoirs est en vigueur, et donc la justice est l’affaire de la justice », a déclaré Augusto Santos Silva, ministre portugais des Affaires étrangères. Notons que cette situation intervient après les accusations d’agressions sexuelles intervenues toujours en Centrafrique contre les casques bleus. L’Organisation des Nations Unies avait mis sous « confinement » un soldat mauritanien suspecté d’abus sexuels contre des mineures en octobre 2018.