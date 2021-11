Binance, la plateforme mondiale d’échange de cryptomonnaies a annoncé ce mercredi 03 novembre 2021 une collaboration entre l’acteur béninois Djimon Hounsou et le jeune peintre nigérian Laolu Senbanjo pour le lancement de la collection de NFT « Time to Heal » sur la place du marché Binance NFT. La place de marché Binance NFT est une place de marché qui présente toutes les formes d’œuvres numériques et d’objets de collection. Les NFT sont des actifs « uniques » dans le monde numérique qui peuvent être achetés et vendus comme n’importe quel autre bien, mais ils n’ont pas de forme tangible propre.

Dans le cadre de cette collaboration, l’acteur Hollywoodien devient une toile sur laquelle l’artiste nigérian peint en utilisant son célèbre art corporel connu sous le nom d’art sacré des ori. La technique est basée sur « la pratique de devenir un avec soi-même ou d’éveiller le dieu en soi (Ori) ». Au cours du processus, l’artiste nigérian peint sur ses sujets alors qu’il se connecte à leur « ori sha » – ou âme.

Rendez-vous le 10 novembre pour le lancement de la collection de NFT

L’image abstraite de Djimon Hounsou sera ensuite convertie en une version numérique NFT. La collection de NFT, composée de cinq portraits uniques sera lancée le 10 novembre 2021. Elle sera vendue aux enchères, et les bénéfices seront partagés entre les artistes et la Fondation Djimon Hounsou.

« J’ai toujours cherché à connecter le monde à mes racines yoruba »

Laolu est heureux de vivre cette expérience. « A travers mon travail, j’ai toujours cherché à connecter le monde à mes racines yoruba. Avec ce projet, nous le faisons à grande échelle en partageant non seulement nos propres histoires, mais celle de la diaspora dans le monde numérique » a-t-il déclaré. L’acteur bénino-américain est tout aussi content de faire partir du projet. Il dit ressentir « ce besoin impérieux, cette obligation de redonner à (son) continent, à (son) peuple, et de défendre l’idée de réconciliation et de reconnexion » .

Le directeur de Binance Africa, Emmanuel Babalola a laissé entendre que sa société était particulièrement ravie d’accueillir « des créateurs d’origine africaine alors (qu’on constate) la profonde opportunité que le NFT et la blockchain apportent à l’ensemble du continent » . Pour lui, les NFT transforment le monde de l’art numérique, et il est important que les créateurs africains disposent d’une plateforme encore plus grande avec des solutions optimales pour atteindre un public mondial.