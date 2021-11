Le polémiste Éric Zemmour, potentiel candidat à la présidentielle de 2022, continue sa chute dans l’arène politique après qu’il eut pendant longtemps été bien positionné dans les sondages. De jour en jour, des manifestants se lèvent contre lui dans l’Hexagone et à l’étranger. Sa dernière tournée dans la deuxième plus grande ville de France, Marseille, ne s’est pas du tout passée comme il l’aurait prévu. Hier vendredi, le polémiste était dans la ville qu’il a qualifiée de « désintégrée par l’immigration (…), une ville submergée par l’immigration et en partie islamisée ».

Avant qu’il ne soit là, des manifestants qui sont contre sa venue l’attendaient déjà. Pour une manifestante, « il faut arrêter ce monsieur et tous ceux qui propagent les mêmes idées. Il trimballe de la haine ». Zemmour a également fait face à l’hostilité d’un groupe antifa qui a manifesté contre lui. Il a été poursuivi presque un partout par les manifestants dans ses déplacements. Dans une allusion faite à la venue du polémiste dans sa ville, le maire Marseille,Benoît Payan a écrit sur twitter que « ceux qui manipulent et tordent notre histoire de France pour mieux la réécrire dans une propagande abjecte seraient bien inspirés en venant ici à Marseille, ville qui a donné son nom à l’hymne national, de revoir notre histoire et notre identité ».

« Et bien profond »

Mais la surprise et ce qui a retenu l’attention de plusieurs était réservée pour ce samedi. Alors que s’achevait sa visite, une passante s’est approchée du véhicule de polémiste. Celui-ci a baissé la vitre de la fenêtre du véhicule. Peut-être qu’il s’attendait à une déclaration de soutien. Mais c’est tout le contraire. La passante lui a fait un doigt d’honneur. Et contre toute attente, le polémiste qui avait déjà pointé une arme sur des journalistes dans une blague, lui a répliqué par le même geste, en ajoutant « et bien profond ». Une scène qui a amusé sa conseillère Sarah Knafo, qui s’est mise à rire.