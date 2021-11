Le drame qui s’était produit lors du concert d’Astroworld à Houston, dans le Texas continue de faire la une de la presse américaine. En effet, suite aux nombreuses victimes qui ont été dénombrées durant le concert au cours duquel Drake et Travis Scott ont chanté, une action en justice a été intentée contre les deux artistes.

Ils ont « incité au chaos »

Thomas J. Henry, un avocat du Texas, a indiqué qu’il est contacté par de plus en plus de personnes et « d’heure en heure » pour cette affaire. « De plus en plus de victimes blessées contactent mon cabinet d’heure en heure », a-t-il déclaré avant d’ajouter : « Bien que nous cherchions tous à comprendre l’ampleur de la tragédie d’Astroworld, je pense que les dommages subis par les victimes pourraient se chiffrer en milliards ». Notons qu’une autre victime du concert, Kristian Paredes, avait poursuivi les deux artistes. Selon lui, l’interprète de Fountains et Travis Scott ont « incité au chaos » pendant le concert. Grièvement blessé, il a exigé un million de dollars pour couvrir son traitement médical.

Pour rappel, le concert de l’Astroworld a fait de nombreuses victimes. Plus de 300 personnes avaient été soignées dans un hôpital de campagne installé pour la circonstance. Huit personnes ont trouvé la mort et onze autres ont fait un arrêt cardiaque. Par ailleurs, plusieurs autres dizaines de personnes ont perdu connaissance.