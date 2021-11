L’exclusion de Jodel Dossou de l’effectif des Ecureuils du Bénin à la veille du match contre la Tanzanie a été en grande partie le sujet abordé par Michel Dussuyer au cours de sa conférence de presse ce mardi 02 novembre 2021 à la salle de presse du stade de l’amitié «Général Mathieu Kérékou.» Il a profité de l’occasion qui lui étaite offerte pour prodiguer de sages conseils au sociétaire de Clermont Foot de la Ligue1 française.

Michel Dussuyer dans son intervention ce mardi 02 novembre 2021 au cours de la conférence de presse à la salle de presse du stade de l’amitié «Général Mathieu Kérékou» a déclaré que «ce qui est passé est la sanction d’exclusion qui a été prise » à l’ encontre de Jodel Dossou. Pour Dussuyer, il faut que le sociétaire de Clermont Foot Ligue1 française «essaie de regarder devant.» «Je sais que c’était une décision importante. Maintenant, je dis une chose simple. Il a commis une erreur. Il y a une faute. Son comportement depuis quelque temps et son attitude n’étaient pas forcément les bonnes » a-t-il précisé.

Tirer leçons de ses erreurs

L’entraineur de l’équipe nationale du Bénin a, dans ses propos, espéré que le joueur va pouvoir tirer les leçons «de tout ce qui est passé, de tout ce qu’il a vécu voire revenir dans le groupe et se mettre au service du groupe, au service de l’équipe et au service de son pays.» Il a fait savoir que «c’est quelque chose maintenant qui lui appartient» et que «c’est aussi une étape importante pour lui de justement faire amende honorable, de montrer à tous et à toutes qu’il s’agit d’un accident de parcours.» Selon Michel Dussuyer, «pour se réhabiliter aux yeux de tous, il faut qu’il prenne vraiment conscience de ses actes. Des actes qu’il a posés et qu’il fasse aussi amende honorable et qu’il présente ses excuses.»