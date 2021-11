L’homme le plus riche du monde, Elon Musk, ne cesse de battre les records. En effet, après avoir été reconnu comme l’homme le plus riche de l’histoire moderne par le magazine américain Forbes, le patron du constructeur de véhicules électriques Tesla a pris la tête de la liste des milliardaires « écolo ».

86% des capitaux d’Elon Musk rapportés grâce à Tesla

Le nouveau classement a été publié le vendredi 12 novembre dernier par le média Bloomberg. Il s’agit en effet de la liste regroupant les hommes les plus riches ayant bâti leur fortune grâce à des projets qualifiés de respectueux de l’environnement. Selon Bloomberg, 86% des capitaux du patron de SpaceX ont été rapportés grâce à sa compagnie de véhicules électriques Tesla. Cette dernière ne produit pas que des voitures électriques, mais aussi des toits avec des batteries solaires et des systèmes de stockage d’énergie. Par ailleurs, le média américain a fait savoir que les fortunes des milliardaires « écolo » ne cessent d’augmenter au fil des années. En effet, le cumul de leurs capitaux a touché la barre des 500 milliards de dollars. Aussi, la source n’a-t-elle pas manqué de souligner que 80% de ces milliardaires sont des chinois.

Elon Musk est suivi dans ce classement par deux Chinois, à savoir : Zeng Yuqun, directeur du producteur mondial de batteries pour véhicules électriques, Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), et Wang Chuanfu, patron du constructeur automobile spécialisé en véhicules électriques BYD. Leurs fortunes s’élèvent respectivement à 95,2 et 48 milliards de dollars.