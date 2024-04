Espace: face à Elon Musk, la Chine innove

La conquête spatiale est en pleine ébullition, avec des acteurs majeurs tels que SpaceX qui poussent les limites de l’exploration au-delà de notre imagination. Mais dans cette course à l’espace, la Chine ne reste pas en retrait. Bien au contraire, elle prépare une stratégie audacieuse pour rivaliser avec ses homologues américains. À partir de 2025, la Chine vise à déployer des fusées réutilisables, un exploit technologique majeur qui promet de redéfinir les standards de l’industrie spatiale.

L’annonce de la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) de produire des fusées réutilisables à partir de 2025 a secoué le monde de l’astronautique. Alors que SpaceX a déjà fait ses preuves avec sa Falcon 9, la Chine semble prête à relever le défi en adoptant une approche tout à fait unique pour la récupération de ses fusées. Au lieu des traditionnelles pattes d’atterrissage en fibre de carbone utilisées par SpaceX, les ingénieurs chinois ont conçu un système ingénieux de récupération à l’aide d’un filet.

Ce système repose sur des crochets installés près du sommet des fusées chinoises, qui sont ensuite attrapés par des câbles tendus sur une plate-forme en mer. Une animation vidéo diffusée par les médias d’État a révélé ce processus novateur, mettant en scène une fusée Long March 10 décollant et, une fois en vol, activant ses moteurs pour un retour contrôlé vers la plate-forme en mer. Les câbles agissent alors comme un filet, enveloppant la fusée et assurant sa récupération en toute sécurité.

Cette approche révolutionnaire permettra à la Chine de réduire considérablement les coûts associés aux lancements spatiaux, en recyclant ses fusées pour de multiples missions. Avec pour objectif affiché de réaliser jusqu’à 32 décollages par an, répartis entre deux modèles de fusées de diamètres différents, la Chine affiche une ambition sans précédent dans le domaine spatial. Cette stratégie s’inscrit dans une vision à long terme visant à maintenir sa position de leader dans la course à l’espace.

Mais au-delà de la compétition avec SpaceX, la Chine répond également à une demande croissante de lancements de satellites commerciaux. En 2023 seulement, la Chine a lancé 120 satellites commerciaux, représentant plus de la moitié des lancements mondiaux pour cette année-là. Cette tendance à la hausse s’explique par la nécessité croissante de connectivité mondiale et de surveillance de la Terre, alimentée par les progrès technologiques et l’essor des industries spatiales.

Parallèlement à cette course effrénée aux lancements de satellites, la Chine investit également dans des missions spatiales ambitieuses, notamment en direction de la Lune. Avec des tests réussis de décollage vertical et de vol stationnaire vertical en 2023, la Chine se positionne comme un acteur majeur de l’exploration spatiale. Cette volonté de repousser les frontières de l’exploration humaine s’inscrit dans une dynamique mondiale où les États-Unis, le Japon et l’Inde se disputent la suprématie dans ce nouvel espace de compétition.