Au Sénégal, l’actualité relative au médecin qui a tué ses trois enfants avant de se donner la mort continue de défrayer la chronique. En effet, selon des informations rapportées par les médias, la Commission de Protection des données personnelles (CDP) du Sénégal a reçu une plainte dénonçant certaines publications qui ont été faites sur les médias sociaux ainsi que sur les plateformes d’informations.

Publication de la photo de la mère…

La plainte reçue par la commission dénonce la publication « des photos de la plaignante N.A.D à la suite l’assassinat de ses enfants par son mari et la publication d’une lettre jugée diffamatoire». «Il ressort des informations reçues par la CDP que les images de la plaignante sont utilisées pour illustrer des articles de presse en ligne et sur Facebook avec des propos injurieux portant atteinte à sa vie privée, son honneur et sa réputation », a notamment fait savoir la commission qui annonce la saisie de Meta et du Conseil pour l’Observation des Règles d’Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED).

Un couple de médecins

Rappelons que ce drame met en scène un couple de médecins en pleine procédure de divorce. L’homme avait pris la décision de mettre fin aux jours de ses enfants avant de se donner lui-même la mort. « Il ne faut pas qu’il y ait une descendance de ce mariage sans amour. Trouve-toi un mari qui t’aimera ; peut-être et vous ferez d’autres enfants. Tu m’as dit avoir réfléchi à tous les cas de figure mais tu ne t’attendais pas à une telle éventualité. Visiblement il y en a un qui t’a échappé », avait entre autre laissé lire le l’homme avait de commettre son forfait.