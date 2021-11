Au Sénégal, le décès des trois enfants ainsi que de leur père par suicide continue d’occuper l’actualité. Selon des informations rapportées par des médias dans la matinée de ce mercredi 10 novembre, le résultat de l’autopsie réalisée sur les quatre dépouilles est disponible. L’analyse révèle que les trois enfants ont été bien tués par leur géniteur. On retient que les enfants sont décédés par strangulation, entraînant une asphyxie mécanique. La mort de l’un d’entre eux (l’aîné) serait également liée à des coups de couteaux.

Choc hémorragique secondaire

Le père quant à lui a eu une mort par choc hémorragique secondaire selon les résultats de l’analyse. Notons que selon des informations rapportées par les médias ce mardi 9 novembre, la mère des enfants a décidé d’intenter une action devant la justice. La plainte reçue par la commission dénonce la publication « des photos de la plaignante N.A.D à la suite de l’assassinat de ses enfants par son mari et la publication d’une lettre jugée diffamatoire».

La maire dépose une plainte

«Il ressort des informations reçues par la CDP que les images de la plaignante sont utilisées pour illustrer des articles de presse en ligne et sur Facebook avec des propos injurieux portant atteinte à sa vie privée, son honneur et sa réputation », a notamment fait savoir la commission qui annonce la saisie de Meta et du Conseil pour l’Observation des Règles d’Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED).