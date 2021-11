C’est une situation qui va dégrader davantage des relations diplomatiques déjà tendues entre la Russie et les Etats-Unis. En effet, ces derniers ont accusé, hier lundi 15 novembre 2021, Moscou d’avoir tiré un missile antisatellite sur l’un de ses propres satellites. Selon Washington, cela a eu pour conséquence de menacer la sécurité des cosmonautes se trouvant dans la station spatiale internationale (ISS).

« Plus de 1500 de débris orbitaux traçables »

D’après le porte-parole du département d’Etat américain Ned Price, « plus tôt aujourd’hui, la Russie a conduit de façon irresponsable un test destructeur de missile antisatellite à ascension directe à l’encontre de l’un de ses propres satellites ». Il a continué en indiquant que cette démonstration de force effectuée par la Russie a eu pour conséquence de générer « plus de 1500 de débris orbitaux traçables, et des centaines de milliers de morceaux plus petits de débris orbitaux qui menacent désormais les intérêts de toutes les nations ». Par ailleurs, le porte-parole de la diplomatie américaine a souligné que ce tir de la Russie « va significativement accroître le risque posé pour les astronautes et cosmonautes de la Station spatiale internationale ».

Dans une interview accordée à un média français, l’astronome Jonathan McDowell a indiqué que « des événements de débris causés par des tests antisatellites n’arrivent pas souvent », tout en ajoutant que le dernier test avait été effectué en mars 2019 par l’Inde. Il a également fait savoir que le satellite visé par la Russie pourrait être le Cosmos 1408, qui n’est plus en service depuis les années 80. Estimant qu’il s’agit d’un essai « militaire », Jonathan McDowell a déclaré que le « détruire n’était absolument pas nécessaire ».