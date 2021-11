Après s’être rendu en première ligne cette semaine pour diriger les troupes gouvernementales dans la guerre d’un an contre les forces de la région du nord du Tigré, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a promis la victoire, dans ce que les médias affiliés à l’État ont déclaré être son premier message. Mercredi, les médias d’État ont rapporté que le Premier ministre était arrivé sur le front pour mener une contre-offensive contre les forces tigréennes, cédant les fonctions régulières à son adjoint.

Dans une vidéo diffusée vendredi, on voit le lauréat du prix Nobel de la paix 2019 marcher avec des militaires tout en portant un treillis militaire. « Nous ne céderons pas tant que nous n’aurons pas enterré l’ennemi », a déclaré Abiy Ahmed dans un communiqué ajoutant que le moral de l’armée était élevé. « Ce que nous voulons voir, c’est une Éthiopie qui se tient sur nos sacrifices », a-t-il affirmé. Il a ajouté que l’armée avait pris le contrôle de Kassagita et prévoyait de reprendre le district de Chifra et la ville de Burka dans la région d’Afar, voisine du Tigré.

« Il n’y aura pas de repos »

« L’ennemi n’a pas la capacité de rivaliser avec nous, nous gagnerons », a-t-il déclaré. Dans la vidéo publiée sur Twitter par son bureau, Abiy Ahmed a déclaré que l’armée allait « détruire » les rebelles du Tigré. « Vous êtes en train de complètement détruire l’ennemi, il n’y a pas de retour en arrière sans victoire », a assuré l’ancien lieutenant-colonel à l’endroit de l’armée. « Nous allons gagner, l’ennemi se disperse, il y a des zones que nous devons contrôler », a-t-il ajouté affirmant qu’« il n’y aura pas de repos », « Jusqu’à ce que nous détruisions l’ennemi ».

የምንፈልገው ወይ ኢትዮጵያዊ መሆን ወይም ኢትዮጵያ መሆን ነው:: pic.twitter.com/4OVCiXk5t2 — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) November 26, 2021