Un hacker ukrainien a été arrêté après avoir essayé de vendre plus de 178 millions de données des utilisateurs du réseau social Facebook. Il s’agit en effet d’un programmeur du nom d’Alexander Alexandrovich Solonchenko qui est connu sur le darkweb sous le nom de barack_Obama et Solomame. Pour collecter cet important nombre de données, ce dernier a utilisé un outil automatisé entre janvier 2018 et septembre 2019.

Il a tenté de vendre les données à des entreprises

Le réseau social de Mark Zuckerberg a annoncé avoir porté plainte contre lui, auprès d’un tribunal californien. Toujours selon Facebook, le mis en cause qui est très actif sur le darkweb, a tenté à plusieurs reprises de vendre les données qu’il a volées, à plusieurs sociétés. Parmi celles-ci figurent une compagnie française d’analyse de données, la plus grande société de service de livraison en Ukraine et la plus importante banque commerciale du pays. Cependant, c’est à cause de ses multiples demandes d’emploi qu’Alexander Alexandrovich Solonchenko a finalement été arrêté. En effet, Facebook a indiqué qu’il utilisait les mêmes noms d’utilisateur sur les plateformes de recherche d’emploi.

Le réseau social demande encore une indemnisation

Suite à ces faits, Facebook a demandé au juge qu’Alexander Alexandrovich Solonchenko soit interdit d’aller sur le réseau social, mais aussi de bloquer la vente des données d’utilisateurs. Par ailleurs, le réseau social demande aussi une indemnisation dont le montant n’a pas pour l’instant été communiqué. Notons que cette plainte de Facebook intervient après la publication d’une base de données de plus de 530 millions de données d’utilisateurs. Le réseau social avait par la suite fait savoir qu’il prendra des mesures contre de tels actes dont le scraping qui permet d’extraire le contenu d’un site web.