La semaine dernière, David Beasley, le directeur du Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) a déclaré que si les plus grands milliardaires du monde donnaient une fraction de leur fortune, soit 6 milliard de dollars, des millions de personnes qui risquent de mourir de faim pourraient être sauvées. Elon Musk, l’homme le plus riche du monde , a déclaré qu’il abandonnerait une partie de sa richesse, seulement s’il sait exactement où va l’argent.

Beasley, a déclaré sur CNN la semaine dernière qu’un don « unique » des 400 premiers milliardaires, dont la valeur nette ne cesse de croître, aux États-Unis pourrait aider à sauver la vie de 42 millions de personne cette année. « Le monde est en difficulté et vous me dites que vous ne pouvez pas me donner 0,36% de votre valeur nette pour aider le monde en difficulté, dans des moments comme celui-ci ? », dit-il. « Et si c’était votre fille qui mourait de faim ? Et si c’était votre famille qui mourait de faim ? Réveillez-vous, sentez le café et aidez » a ajouté Beasley.

Comment l’argent est dépensé

Le fondateur de Tesla et SpaceX qui a une valeur nette estimée à 151 milliards de dollars, selon Forbes, a répondu au directeur du PAM remettant en cause les chiffres. « Si le PAM peut décrire sur ce fil Twitter exactement comment 6 milliards de dollars résoudront la faim dans le monde, je vais vendre des actions Tesla tout de suite et le faire », a écrit Musk. « Mais il doit s’agir d’une comptabilité open source, afin que le public voie précisément comment l’argent est dépensé » ajouté Musk.

Travailler avec l’équipe de Musk

Le directeur du PAM a déclaré que l’organisation avait mis en place des systèmes de transparence et de comptabilité open source. « Votre équipe peut examiner et travailler avec nous pour être totalement confiante », a répliqué le directeur du PAM. Beasley a également répondu à une question sur les dépenses antérieures du PAM, dont 8,4 milliards de dollars en 2020. « Les 8,4 milliards de dollars auxquels vous faites référence couvrent ce dont nous avions besoin pour atteindre 115 millions de personnes en 2020 avec une aide alimentaire », a-t-il déclaré.

Le Programme alimentaire mondial affirme que la famine est déclarée lorsque la malnutrition est généralisée et lorsque les gens commencent à mourir de faim par manque d’accès à une nourriture suffisante et nutritive. Des habitants de 43 pays sont « au bord de la famine et risquent de mourir de faim », notamment l’Afghanistan, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, l’Éthiopie, Haïti, le Honduras, le Soudan du Sud, le Soudan, l’Ouganda, le Venezuela, le Yémen et le Zimbabwe.