Mondial 2026 : Mbappé en colère contre la FFF après une pub Betclic non consentie

En septembre 2022, Kylian Mbappé avait déjà boycotté une séance photo officielle pour refuser d’être associé à des sponsors dont il contestait les valeurs — Betclic figurait parmi eux. La Fédération française de football s’était alors engagée à réviser sa convention sur les droits à l’image. Cet engagement n’a visiblement pas suffi.

À moins de deux semaines de l’entrée en lice de l’équipe de France face au Sénégal pour le Mondial 2026, une nouvelle friction oppose plusieurs internationaux à la Fédération française de football. Mardi, lors d’une journée réservée aux partenaires commerciaux organisée à Clairefontaine, cinq joueurs — Kylian Mbappé, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Michael Olise — ont participé à une séance photo. Quelques jours plus tard, la société de paris en ligne Betclic a diffusé une publicité intégrant leurs images. Selon les informations de L’Équipe, les cinq joueurs affirment n’avoir pas été informés que ces prises de vue seraient utilisées à des fins commerciales par cet opérateur.

Mbappé et Cherki, les plus remontés

Parmi les joueurs concernés, Mbappé et Cherki seraient les plus affectés, selon L’Équipe. Les deux internationaux n’ont jamais souhaité associer leur image à la promotion des paris sportifs. Pour Mbappé, le sujet est d’autant plus sensible qu’il avait publiquement justifié son boycott de 2022 par son opposition aux bookmakers, estimant que ces entreprises causaient des dommages dans les quartiers populaires. Se retrouver dans une campagne Betclic constituerait, à ses yeux, une rupture de confiance avec sa propre fédération.

La FFF en première ligne, pas Betclic

L’opérateur de paris n’est pas mis en cause dans cette affaire. Partenaire officiel de la FFF, Betclic disposait contractuellement du droit d’utiliser l’image des joueurs lors des journées sponsors. La convention liant la fédération à ses partenaires commerciaux prévoit ce type d’exploitation, indépendamment des préférences individuelles des joueurs. C’est précisément cette convention que Mbappé avait contestée en 2022, et que la FFF s’était engagée à réformer. Le dossier est remonté jusqu’aux instances dirigeantes de la fédération. Un règlement formel ne devrait intervenir qu’après la conclusion de la Coupe du Monde 2026.