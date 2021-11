La saga Fast & Furious figure parmi les films les plus regardés ces dernières années. Tous les épisodes qui sont sortis jusqu’à présents ont mis en vedette plusieurs grands acteurs tels que Vin Diesel (Dominique Toretto) ou encore Dwayne Johnson (Luke Hobbs). Cependant, le courant n’est pas toujours bien passé entre ces derniers. En effet, les deux acteurs en brouille ne se sont pas empêchés durant cinq années de se lancer des piques sur les réseaux sociaux.

Vin Diesel a l’intention de passer à autre chose

La situation entre les deux hommes avait entraîné à un moment le départ de Dwayne Johnson. Ce dernier avait notamment traité Vin Diesel de « mauviette » et de « poule mouillée ». Néanmoins, Vin Diesel a l’intention de passer à autre chose et veut que Dwayne Johnson revienne pour terminer en beauté la saga Fast & Furious. Il a donc visiblement choisi de faire le premier pas, en demandant publiquement à The Rock de revenir à de meilleurs sentiments.

« Mon petit frère Dwayne… Le moment est venu. Le monde attend le final de Fast and Furious. Comme tu le sais, mes enfants t’appellent Oncle Dwayne. Il n’y a pas une seule fête de fin d’année sans que vous ne vous souhaitiez les meilleurs vœux… Mais le moment est venu. L’héritage attend. Je t’ai dit il y a des années que je tiendrai ma promesse envers Pablo. J’ai promis le meilleur final pour le 10e volet de Fast. Je dis ça avec amour… Tu dois te ramener, ne quitte pas la franchise, tu as un rôle très important à jouer. Hobbs ne peut être joué par personne d’autre que toi. J’espère que tu saisiras l’occasion et que tu accompliras ton destin » a-t-il laissé voir sur Instagram.

Pour rappel, les fans attendent impatiemment Fast & Furious 10, dont la sortie en salles est prévue pour avril 2023. Par ailleurs, ce dixième opus sera divisé en deux chapitres.