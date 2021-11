Le polémiste français Éric Zemmour s’était fait dernièrement remarquer par le doigt d’honneur qu’il avait adressé à une passante, après sa visite à Marseille, le samedi 27 novembre 2021. Suite à ce geste, l’écrivain avait essuyé de nombreuses critiques, avec certaines personnes qui ont mis en doute sa capacité à diriger la France.

Un geste « fort inélégant »

Après ce doigt d’honneur dont les images ont été assez relayées sur la toile, le polémiste français semble avoir regretté son geste. C’est donc sur le réseau social Twitter qu’il s’est exprimé. « Madame, ce n’était pas le lieu d’un débat comme je les aime, le temps m’était compté. J’ai donc usé du seul langage que vous et vos camarades ‘antifas’ comprenez immédiatement : le vôtre » a-t-il déclaré. Il a par la suite reconnu que le fait d’avoir imité la passante, qui lui a en premier adressé un doigt d’honneur, « était fort inélégant, j’en conviens bien volontiers. E.Z. ». Notons que la visite effectuée par Éric Zemmour ne s’est pas aussi bien passée, qu’il le prévoyait. Le vendredi 26 novembre, il avait qualifié Marseille de ville « désintégrée par l’immigration (…), une ville submergée par l’immigration et en partie islamisée ».

Avant son arrivée, une manifestante avait estimé qu’« il faut arrêter ce monsieur et tous ceux qui propagent les mêmes idées. Il trimballe de la haine ». Faisant allusion à sa venue à Marseille, le maire Benoît Payan avait laissé voir sur Twitter que : « ceux qui manipulent et tordent notre histoire de France pour mieux la réécrire dans une propagande abjecte seraient bien inspirés en venant ici à Marseille, ville qui a donné son nom à l’hymne national, de revoir notre histoire et notre identité ».