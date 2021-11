L’ancien président français Nicolas Sarkozy a une fois encore donné ce lundi 8 novembre son avis sur l’aventure politique du polémiste français Eric Zemmour. Au micro de BFMTV, l’ex-patron de l’Elysée a invité notamment à ne pas donner une très grande importance à l’ancien chroniqueur de CNews. Il faisait ces déclarations en réponse à un journaliste qui comparait le presque candidat au général de Gaulle au sujet du rôle du maréchal Pétain et de Vichy sur la protection des juifs français.

« Vous lui donnez une importance très grande »

« Comparer Zemmour à de Gaulle, c’est fort… (…) en se faisant l’écho de sa parole, vous lui donnez une importance très grande », a lancé Nicolas Sarkozy. « Les candidats se réclament de ce qu’ils veulent. Et quand on n’a pas beaucoup de racines, on essaye de s’en donner. Et plus on est hors-sol, plus on essaye de se raccrocher à un courant politique », a poursuivi l’ancien patron de l’UMP dans sa déclaration. Pour Nicolas Sarkozy, « toute parole ne se vaut pas. Tout le monde n’est pas capable de faire de la politique et d’être un homme d’État ».

« Il est le symptôme »

Notons que l’ancien président français s’était déjà prononcé sur le sujet Eric Zemmour une fois sur CNews et Europe1 sans jamais mentionner le nom du polémiste français. « Pour moi, il n’est pas la cause du vide, il est le symptôme. Si les responsables politiques apportent vraiment sur la table des idées fortes sur des sujets qu’on ne peut plus éviter (..) les extrêmes et les excès ne prennent pas toute la place », avait déclaré Nicolas Sarkozy.