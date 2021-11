Une enquête a été ouverte après qu’un jeune homme de 24 ans, un refugié afghan aurait tenté de violer une petite fille de 4 ans. D’après le journal Le Progrès qui a raconté l’information, l’incident s’est déroulé dans la nuit du 17 au 18 novembre dans un foyer d’hébergement pour demandeurs d’asile à Chasse-sur-Rhône (Isère).

Le jeune homme hébergé dans le foyer tout comme la fillette qui y réside, avait tenté de la violer quand celle-ci s’était rendue seule aux toilettes. A son retour, la petite fille a fondu en larme tout en se jetant dans les bras de sa mère. Lorsque sa génitrice lui a demandé ce qu’elle a, elle lui a expliqué qu’elle a mal à l’entrejambe. Selon les explications du média, le jeune homme aurait tenté de la violer en lui mettant la main sur la bouche, de peur qu’elle ne crie pour attirer l’attention.

Mis en examen

Les résidents de l’ancien hôtel ont alors appelé les gendarmes et pompiers qui se sont rendu sur place. Ils ont pris en charge la victime présumée et interpellé l’suspect. Conduit à la brigade, le jeune afghan a nié les faits lors de son audition. Il a tout de même été mis en prison et mis en examen pour « viol sur mineur de moins de 15 ans ».